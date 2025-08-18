18/08/2025 18:04

《行業數據》上半年超五成汽車經銷商虧損，僅三成完成銷量目標

《經濟通通訊社18日專訊》中國汽車流通協會今日發布《2025年上半年全國汽車經銷商生存狀況調查報告》顯示，今年上半年，完成銷售目標的經銷商佔比為30.3%，目標完成率低於70%的經銷商佔比為29%，目標完成率高於70%不足100%的經銷商佔比40.7%。



銷量目標難以達成的同時，經銷商生存狀況也進一步惡化。調查顯示，上半年經銷商虧損比例上升至52.6%，持平比例17.5%，盈利比例29.9%。在這當中，新能源獨立品牌的經銷商經營狀況好於傳統燃油車品牌，盈利佔比為42.9%，而傳統燃油車品牌經銷商盈利佔比僅為25.6%。



此外，調查顯示，上半年有74.4%的汽車經銷商有不同程度的價格倒掛，43.6%的汽車經銷商價格倒掛幅度在15%以上。



中國汽車流通協會副秘書長郎學紅表示，在汽車報廢更新和置換更新政策的拉動下，上半年國內汽車消費溫和回暖。但市場競爭白熱化，廠家與經銷商紛紛靠降價換銷量，全力爭搶市場份額，結果陷入「銷量漲收入不漲、收入增利潤不增」的困局。(jq)