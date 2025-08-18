25,417.60
+147.53
(+0.58%)
25,409
+174
(+0.69%)
低水9
9,128.18
+89.09
(+0.99%)
5,652.52
+109.35
(+1.97%)
1,702.55億
3,740.50
+43.73
(+1.183%)
4,265.40
+63.05
(+1.500%)
11,896.38
+261.71
(+2.249%)
2,333.78
+23.87
(+1.03%)
115,128.9300
-2,276.0800
(-1.939%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0899
澳元最佳客戶買入價
5.1098
歐元最佳客戶買入價
9.1787
英鎊最佳客戶買入價
10.6263
日圓最佳客戶買入價
5.3197
15
八月
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.33%
3個月國債孳息率
4.30%
10年-3個月國債孳息率
0.03%
更新：15/08/2025 16:15
