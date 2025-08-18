18/08/2025 09:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶11點子，報7.1834

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1322，較上個交易日升49點子，創2024年11月6日以來近九個半月新高，較市場預測偏強超470點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開11點子，報7.1834，上個交易日即期匯率收盤報7.1823。



上周一系列美國經濟數據公布後，市場對美聯儲9月降息的預期不變，上周五美元重新承壓回落，美債收益率則小幅回升，中國監管仍有意部分反應美元調整的影響，並通過中間價釋放穩定信號，不過國內經濟基本面表現相對乏力，預計即期仍將以穩為主。



中金公司外匯團隊認為，在人民幣貨幣市場利率走低、跨境資金流出及匯率波動偏低的影響下，以掉期收益和隱含波動衡量的人民幣「套息交易性價比」指標明顯走高，對人民幣匯率或帶來一定壓力。(jq)