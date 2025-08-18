18/08/2025 16:43

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升31點子，報7.1792

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1792，較上個交易日4時30分收盤價升31點子，全日在7.1771至7.1840之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升78點子，報7.1807。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1322，較上個交易日升49點子，創2024年11月6日以來近九個半月新高，較市場預測偏強超470點。



在美元回落時，中間價維持偏強指引，監管意在維持人民幣總體穩定。不過市場人士也表示，當前國內經濟基本面復甦偏弱，人民幣匯率保持穩定有利於經濟復甦，後續即期匯價大概率會跟隨美元波動，當然幅度料偏小。



高盛指出，二季度貨幣政策執行報告顯示中國人行傾向人民幣有序走強；其催化因素可能是美國數據走弱或美聯儲降息。(jq)