18/08/2025 15:21

【ＡＩ】智元機器人全系產品開售，人形機器人售9.8萬人幣起

《經濟通通訊社18日專訊》智元機器人六大核心產品線--遠征A2系列、靈犀X2系列、精靈G1、OmniHand靈巧手系列、四足機器人D1系列、商業清潔機器人絕塵C5，今日在智元商城及京東商城同步開售。智元機器人表示，此次上線標誌著智元機器人向全面商業化的關鍵一躍。



售價方面，其中，靈犀X2青春版定價9.8萬元(人民幣．下同)，為人形機器人中最便宜的一款；遠征A2青春版人形機器人定價19.8萬元，目前預定享限時優惠減3萬元；精靈G1人形機器人定價45萬元；D1 Pro四足機器人定價1.3萬元，D1 Edu版定價3.6萬元；OmniHand靈動款2025(右手)定價1.48萬元，預定享限時優惠減5000元；OmniHand靈動觸覺款2025（右手）定價1.98萬元，預定享限時優惠減5000元；商業清潔機器人絕塵C5定價16.8萬元。(sl)