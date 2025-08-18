18/08/2025 10:46

《匯海威言－毛偉廉》美俄峰會無協議，料金價回升

《匯海威言》上周五（15日），特朗普與普京在阿拉斯加舉行3小時閉門會談，未能就俄烏停火達成共識，顯示地緣風險未能緩解，預料本周金價將回升。全球央行年會在本周召開，剛出爐的7月美國生產物價指數急升，可能引發通脹升溫，因此，市場聚焦美國聯儲局主席鮑威爾在會議期間的演說會否放鷹，其言論將成為判斷9月是否降息的關鍵指標。



在上周五美俄峰會召開前，市場原本寄望兩國領袖能促成俄烏戰爭停火，憧憬情緒令金價上周一度回落70美元。然而，峰會最終未能達成停火協議，結果令市場感到失望，並可能引發對戰事升級的憂慮。避險情緒升溫，資金預料將重新流入黃金市場，推動金價回升。



另一方面，美國7月生產者物價指數(PPI)意外大幅上升，令市場對通脹前景感到不安。投資者高度關注本周聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會上的演說，市場擔心他可能因通脹壓力而採取更鷹派立場。



全球央行年會將於本周四至周六（21日至23日）在美國傑克遜霍爾(Jackson Hole)舉行，焦點落在鮑威爾於香港時間周五（22日）22:00的演說。市場原先預期聯儲局將於9月17日議息會議中減息0.25厘，至上周五9月減息機率仍顯示高達92%，但上周四（14日）公布的7月PPI數據顯示，按月增率急升至0.9%，遠高於預期的0.2%及前值0%，反映通脹壓力可能再度升溫，並可能影響降息進程。



因此，鮑威爾本周的言論將為市場提供關鍵指引，影響金價及非美貨幣走勢及利率預期。



*本周金價技術分析*



現貨金近期持續在區間波動，仍在日線圖所形成的敏感三角形區間內徘徊，尚未有效突破其上方阻力線或下方支持線，技術面呈觀望格局。



金價上方阻力位為3439美元（7月23日高位），若金價成功突破此關鍵阻力位，有望進一步挑戰3500美元甚至更高水平；下方支持位為3273美元（7月31日低位），若失守此支持位，金價可能延續跌勢，下探3120美元（5月15日低位）。



*本周重要消息*



周四（21日）

01:00：美國拍賣20年期國債，上次中標利率為4.935%。

02:00：聯儲局FOMC會議紀錄

08:00：全球央行年會第一天



周五（22日）

08:00：全球央行年會第二天

22:00：聯儲局主席鮑威爾演說



《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。