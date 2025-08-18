--
--
(--)
25,270
+35
(+0.14%)
--
--
(--)
--
--
(--)
0.00億
3,696.70
-0.07
(-0.002%)
4,202.35
0.00
(0.000%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
117,283.1300
-121.8800
(-0.104%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0930
澳元最佳客戶買入價
5.1100
歐元最佳客戶買入價
9.1720
英鎊最佳客戶買入價
10.6350
日圓最佳客戶買入價
5.3250
恒生指數
--
--
(--)
期指
25,270
+35
(+0.14%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
0.00億
股票
--
(--)
窩輪
--
(--)
牛熊證
--
(--)
即時更新：18/08/2025 08:50
可賣空股票總成交
2,863.19億
主板賣空
652.25億
(22.781%)
更新：15/08/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,696.70
-0.07
(-0.002%)
滬深300
4,202.35
0.00
(0.000%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
117,283.1300
-121.8800
(-0.104%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0930
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1100
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1720
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6350
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3250
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

金鐘五星酒店最強菇菌宴！雲南野菌獻萃、菌湯六重奏、牛肝菌「冬...
Travel & Dining Yan Can Taste

金鐘五星酒店最強菇菌宴！雲南野菌獻萃、菌湯六重奏、牛肝菌「冬...
開市Good Morning

🌊特朗普再公布新關稅稅率 🏠地產商水緊 樓市仲未過黑暗時期？📣峰岹科技、藍思科技掛牌後部署
按摩致死 │ 20歲女星泰國按摩lock頸身亡，醫生拆解1個...
醫學通識 健康解「迷」

按摩致死 │ 20歲女星泰國按摩lock頸身亡，醫生拆解1個...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
02013 微盟集團00020 商湯－Ｗ00005 滙豐控股09988 阿里巴巴－Ｗ00388 香港交易所00700 騰訊控股
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
日本-第三產業指數(月率)
即將公佈
18/08/2025 12:30
前值
0.60%
市場預測
0.20%
瑞士-工業生產(年率)
即將公佈
18/08/2025 13:30
前值
8.50%
市場預測
--
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0533
電匯客戶賣出
0.0530
更新：18/08/2025 08:50:31
最新重要數據
日本-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
1.00%
公佈日期
15/08/2025 07:50
日本-國內生產總值(季率)
公佈值
0.30%
公佈日期
15/08/2025 07:50
新西蘭-製造業採購經理人指數
公佈值
52.80
公佈日期
15/08/2025 06:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處