18/08/2025 09:53

【俄烏開戰】美國特使：俄美領導人同意美國向烏克蘭提供安全承諾

《經濟通通訊社18日專訊》美國總統特使威特科夫周日（17日）表示，特朗普與普京上周在阿拉斯加峰會上達成一致，美國將可向烏克蘭提供安全保障。



威特科夫表示，「我們達成了一項協議，美國和其他國家可以向烏克蘭提供類似北約協議第五條(Article 5)的承諾」。他指的是北約條款中「攻擊一國即視為攻擊所有成員國」的規定。



不過，他透露，兩國領導人的協議並未允許烏克蘭實現加入北約這一長期目標，「普京表示他的紅線是烏克蘭加入北約。」



此外，威特科夫表示，普京「在對五個地區的領土主張上作出了一些讓步」，頓涅茨克的問題則需要與烏克蘭總統澤連斯基面對面討論。



不過，不願公開身份的知情人士透露，特朗普在與烏克蘭和歐洲領導人的通話中表示，普京在阿拉斯加峰會上重申了他長期以來的要求，希望基輔放棄對整個頓巴斯地區的控制權。(rc)