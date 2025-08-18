直播中 : 開市Good Morning - 🐎三頭馬車表現遜預期🌊北水大手掃港股 恒指咩位有支持？🧬博安生物最新部署！
直播中 : 開市Good Morning - 🐎三頭馬車表現遜預期🌊北水大手掃港股 恒指咩位有支持？🧬博安生物最新部署！
25,334.47
+64.40
(+0.25%)
25,326
+91
(+0.36%)
低水8
9,080.64
+41.55
(+0.46%)
5,610.10
+66.93
(+1.21%)
1,016.47億
3,718.56
+21.79
(+0.589%)
4,234.76
+32.41
(+0.771%)
11,774.21
+139.54
(+1.199%)
2,317.57
+7.66
(+0.33%)
115,852.3000
-1,552.7100
(-1.323%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0899
澳元最佳客戶買入價
5.1135
歐元最佳客戶買入價
9.1803
英鎊最佳客戶買入價
10.6345
日圓最佳客戶買入價
5.3240
恒生指數
25,334.47
+64.40
(+0.25%)
期指
低水8
25,326
+91
(+0.36%)
國企指數
9,080.64
+41.55
(+0.46%)
科技指數
5,610.10
+66.93
(+1.21%)
大市成交
1,016.47億
股票
915.08億
(90.025%)
窩輪
39.37億
(3.873%)
牛熊證
62.02億
(6.102%)
即時更新：18/08/2025 10:23
可賣空股票總成交
2,863.19億
主板賣空
652.25億
(22.781%)
更新：15/08/2025 16:59
上証指數
成交：4,727.77億
3,718.56
+21.79
(+0.589%)
滬深300
4,234.76
+32.41
(+0.771%)
深証成指
11,774.21
+139.54
(+1.199%)
MSCI中國A50
2,317.57
+7.66
(+0.33%)
比特幣
資料由Binance提供
115,852.3000
-1,552.7100
(-1.323%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0899
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1135
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1803
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6345
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3240
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

29
七月
尖沙咀海港城｜My Melody・Kiki s Lala — 50 周年花火夏祭@海港城 尖沙咀海港城｜My Melody・Kiki s Lala — 50 周年花火夏祭@海港城
節慶活動 商場活動
尖沙咀海港城｜My Melody・Kiki s Lala — 50 周年花火夏祭@海港城
推介度：
29/07/2025 - 07/09/2025
免費
30
八月
亞洲國際博覽館｜叱咤903主辦 PURDORI呈獻 拉闊音樂會　惑星•夏　林峯x鄧麗欣x張繼聰　2025年第二場拉闊浪漫登場　乘著星光　留下屬於我們最美夏天 亞洲國際博覽館｜叱咤903主辦 PURDORI呈獻 拉闊音樂會　惑星•夏　林峯x鄧麗欣x張繼聰　2025年第二場拉闊浪漫登場　乘著星光　留下屬於我們最美夏天
大型盛事 音樂會
亞洲國際博覽館｜叱咤903主辦 PURDORI呈獻 拉闊音樂會　惑星•夏　林峯x鄧麗欣x張繼聰　20...
推介度：
30/08/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ00005 滙豐控股00700 騰訊控股02318 中國平安00388 香港交易所
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03
大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50
貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.6569
電匯客戶賣出
4.6390
更新：18/08/2025 10:20:07
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
115,852.30
-1,552.71
-1.323%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,379.2700
-93.0700
-2.081%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.9274
-0.0336
-3.496%
更新：18/08/2025 10:20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處