18/08/2025 11:38

【外圍經濟】加航空服員拒政府介入繼續罷工，加航最快周一晚復航

《經濟通通訊社18日專訊》加拿大航空工潮持續，空中服務員拒絕服從加拿大當局的指令返回工作崗位，表明會繼續罷工。



加航空服員與公司在薪酬方面出現分歧，空服員上周六（16日）開始罷工。加拿大當局較早時下令勞資雙方透過仲裁結束工潮，公司恢復營運、空服員返回工作崗位。



不過，代表罷工空服員的加拿大公共僱員工會發聲明，表明拒絕服從。工會邀請公司重返談判桌，達成公平的協議。工會又認為，政府介入勞資糾紛，做法損害憲法和勞工權益。



加拿大航空則表示，需取消周日下午的240班航班，預計最快要延至周一晚上，才能恢復航班服務。公司會通知受影響旅客，提供全額退票、或協助改訂其他航空公司。(rc)