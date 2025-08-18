18/08/2025 13:54

【外圍經濟】泰國政府下調今年遊客數量及旅遊收入預測

《經濟通通訊社18日專訊》泰國國家經濟與社會發展委員會(NESDC)表示，已將今年外國遊客人數預測從先前的3700萬人次下調至3300萬人次，旅遊收入預測從1.71萬億泰銖下調至1.57萬億泰銖。



NESDC亦預估，今年GDP增長速度為1.8%-2.3%，整體通脹率0%-0.5%。出口預計增長5.5%，私人消費增長2.1%，政府支出增長1.2%；經常帳盈餘預估為119億美元，佔GDP的2.1%。



與此同時，泰國第二季經濟增長超出市場預期，得益於出口增長抵消了旅遊業放緩的影響。四月至六月期間的國內生產總值(GDP)按年增長2.8%，高於預期，但仍低於年初三個月的3.1%增幅。(rc)