18/08/2025 16:21

【外圍經濟】穆迪：日本貿易前景黯淡，央行在2025年或不加息

《經濟通通訊社18日專訊》穆迪的分析指出，儘管日本第二季國內生產總值(GDP)初值或面臨上修，但經濟仍陷於貿易前景黯淡，以及內需疲軟的雙重夾擊之中，預料日本央行在2025年不加息。



經濟學家戴夫．齊亞表示，第二季GDP的短期增長難掩深層矛盾，即關稅及國際競爭擠壓製造業利潤，而國內消費與企業支出持續疲軟。



他指出，美國的15%進口關稅將在下半年拖累日本的出口及工業生產，預計GDP增速的折損至少達0.5個百分點。齊亞強調，由於通脹持續跑贏薪酬增長速度，疊加政府在重大投資項目的遲滯導致企業投資難以啟動，內需端亦難撐大局。在此背景下日本央行或維持現行政策至2025年。(rc)