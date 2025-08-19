19/08/2025 17:10

《外圍焦點》美國公布建築許可及新屋動工

《經濟通通訊社19日專訊》美國總統特朗普接見烏克蘭總統澤連斯基，且投資者正密切留意本周一系列重磅零售商業績，以及聯儲局主席鮑威爾在傑克遜霍爾年度央行研討會上的講話。美股昨日表現反覆，三大指數呈好淡爭持格局。道指收市跌34.30點或0.08%，報44911.82點；標普500指數跌0.65點或0.01%，報6449.15點；納指升6.8點或0.03%，報21629.77點。港股方面，恒生指數收市報25122，跌53點或0.2%，成交2782億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間20日凌晨2:10am，美聯儲金融監管副主席鮑曼發表講話。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布7月建築許可，月率跌幅料由0.1%擴大至0.5%；7月新屋動工料由132.1萬降至129.7萬，月率料由4.6%逆轉至下滑1.8%。



在美國，今日公布業績的公司有：家得寶(US.HD)、康迪車業(US.KNDI)、小鵬汽車(US.XPEV)、小贏科技(US.XYF)、中通快遞(US.ZTO)等。(wa)