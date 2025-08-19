直播中 : 開市Good Morning - 美圖股價績後有空間再上嗎？
直播中 : 開市Good Morning - 美圖股價績後有空間再上嗎？
--
--
(--)
25,235
+37
(+0.15%)
--
--
(--)
--
--
(--)
25.82億
3,727.74
-0.29
(-0.008%)
4,239.14
-0.27
(-0.006%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
116,365.9900
+138.9400
(0.120%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0889
澳元最佳客戶買入價
5.0876
歐元最佳客戶買入價
9.1357
英鎊最佳客戶買入價
10.5779
日圓最佳客戶買入價
5.3020
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
--
--
(--)
期指
25,235
+37
(+0.15%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
25.82億
股票
25.82億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：19/08/2025 09:20
可賣空股票總成交
2,864.79億
主板賣空
453.06億
(15.815%)
更新：18/08/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,727.74
-0.29
(-0.008%)
滬深300
4,239.14
-0.27
(-0.006%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
116,365.9900
+138.9400
(0.120%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0889
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0876
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1357
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5779
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3020
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

瘦身大法 │ 更年期女性慢跑比快跑更燒脂近3倍，專家教4招提...
醫學通識 健康解「迷」

瘦身大法 │ 更年期女性慢跑比快跑更燒脂近3倍，專家教4招提...
新一代的暗瘡殺手是它？The Ordinary 新品 Sul...
Beauty Feature

新一代的暗瘡殺手是它？The Ordinary 新品 Sul...
獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特...
會員專區 Member Zone

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
02382 舜宇光學科技00001 長和09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股01024 快手－Ｗ00700 騰訊控股
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03
大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50
貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,333.8100
+2.9700
+0.089%
XAG 白銀現貨
37.9155
-0.1430
-0.376%
更新：19/08/2025 09:20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處