19/08/2025 08:40

【開市Ｇｏ】美股窄幅橫行，9月減息存變數，特斯拉擬中國推新車

2025年8月19日【要聞盤點】



1、美股周一（18日）表現反覆，三大指數在上周錄得升幅後呈好淡爭持格局。投資者正密切留意本周一系列重磅零售商業績，以及聯儲局主席鮑威爾在傑克遜霍爾年度央行研討會上的講話。道指收市跌34.30點，或0.08%，報44911.82點；標普500指數跌0.65點，或0.01%，報6449.15點；納指升6.8點，或0.03%，報21629.77點。中國金龍指數升143點。日經期貨截至上午8時05分升15點。



2、美國國債孳息率周一呈現小幅上揚，儘管7月份生產者物價格數據仍高於預期，市場依然預期聯儲局將於9月減息。



3、巴克萊經濟學家指出，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)對於9月份是否減息仍存顯著分歧。報告中表示，核心爭議在於委員們是否認為經濟風險正從控制通脹，轉向支持充分就業目標。



4、據內地媒體報導，雲南昆明多家自行車門店近期大幅降價，多數品牌降幅達千元，部分中高端進口車型甚至降價50%以上。業內人士表示，自去年12月起，因騎行熱潮帶動市場過度擴張，供過於求，加上消費趨於理性，廠商被迫降價促銷。



5、德勤中國華南區主管合夥人歐振興建議，為提升港股流動性及吸引資金，可分階段延長交易時段，並適度放寬「同股不同權」上市限制，擴大保密上市申請範圍，以吸引更多新經濟企業來港上市。



6、港交所(00388)在上月16日發布有關縮短香港股票現貨市場結算周期討論文件，希望與業界就如何及何時縮短結算周期至T+1達成共識。金管局8月18日向認可機構發出公告，鼓勵銀行體系為縮短香港股票現貨市場結算周期作出準備。



7、烏克蘭總統澤連斯基時隔半年重返美國白宮，與美國總統特朗普在橢圓形辦公室舉行正式會談。特朗普表示，很榮幸能與澤連斯基會面，並認為解決烏克蘭戰爭的問題正取得實質進展。



8、受美俄阿拉斯加峰會和美國對烏援助前景不明刺激，歐洲主要軍工股向上。多國領袖齊集美國，公開重申歐洲將加大對烏克蘭軍事與安全支持，力圖在美國政策轉向下填補防線。



9、據Mysteel消息，山東濰坊、濱州等市場計劃自8月19日起調漲焦炭價格，其中搗固濕熄焦漲50元/噸，搗固乾熄焦漲55元/噸，頂裝焦漲75元/噸。



10、Meta(US.META)將於下月發布旗下首款嶄新配備顯示屏的AI智能眼鏡，產品代號「Hypernova」。



【焦點股】



內需板塊：海底撈(06862)、李寧(02331)、安踏體育(02020)

-國務院總理李強召開國務院第九次全體會議，強調抓住關鍵點做強國內大循環，激發消費潛力



內房板塊：碧桂園(02007)、融創中國(01918)、龍湖(00960)

- 國務院總理李強召開國務院第九次全體會議，強調採取措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢





新能源電動車板塊：比亞迪(01211)、蔚來(09866)、零跑汽車(09863)

- 特斯拉中國將推出六座純電SUV Model Y L，預計衝擊新勢力車企，但未公布具體發布時間



藥明合聯(02268)

- 中期純利升53%至7.5億人民幣，不派息



翰森製藥(03692)

- 上半年總收入74.34億元人民幣增14.3%，創新藥收入占比82.7%



零跑汽車(09863)

- 上半年營收同比增長174%，首次實現半年度淨利潤轉正



美圖公司(01357)

- 中期經調整淨利潤增71.3%，MAU和付費用戶數強勁增長



海天國際(01882)

- 中期盈利17億人民幣升13%，不派息



中國宏橋(01378)

- 昨斥2.3億元購回1015萬股



美的置業(03990)

- 預計中期持續經營多賺最多逾1倍



融創中國(01918)

- 重組境外債務，發行121億美元強制可轉債



碧桂園(02007)

- 第2類債務本金逾77%持有人加入重組支持



小米(01810)、舜宇(02382)、泡泡瑪特(09992)、小鵬(9868)

-今日公布中期業績



【油金報價】



紐約期油下跌0.13%，報62.62美元/桶



布倫特期油上漲0.02%，報66.48美元/桶



黃金現貨下跌0.03%，報3331.79美元/盎司



黃金期貨下跌0.03%，報3376.92美元/盎司