19/08/2025 12:58

唐家成：LME已批准香港8個倉庫，有逾8千噸認可品牌金屬入庫

《經濟通通訊社19日專訊》港交所(00388)主席唐家成表示，倫敦金融交易所(LME)已在香港批准8個認可倉庫，並由上個月開始正式投入服務，現在有超過8000噸LME認可品牌的金屬入庫，是香港建立大宗商品交易態圈重要一步。



他表示，中國是金屬生產及消費大國，LME成交中有30%與中國有關，作為國際金融中心和超級聯繫人，香港有責任及優勢，將中國這個全球最大的工業金屬消費國，與LME這個全球最活躍的金屬交易市場，更加緊密連結起來。



他稱，在香港設立LME交割倉，不但有助降低內地金屬用家交割成本，也可以吸引更多企業加入香港的大宗商品產業鏈，參與市場建設，又指香港作為國際金融中心，在發展大宗商品生態圈方面擁有無限機遇，未來港交所及LME會繼續與業界保持緊密溝通。(bi)