直播中 : hot talk 1點鐘 - 李強指持續激發消費潛力 內需股有炒作空間？
25,120.50
-56.35
(-0.22%)
25,113
-85
(-0.34%)
低水8
9,008.39
-25.29
(-0.28%)
5,542.97
-36.21
(-0.65%)
1,755.12億
3,726.77
-1.26
(-0.034%)
4,225.79
-13.62
(-0.321%)
11,805.59
-29.98
(-0.253%)
2,310.49
-6.94
(-0.30%)
114,987.2200
-1,239.8300
(-1.067%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0889
澳元最佳客戶買入價
5.0683
歐元最佳客戶買入價
9.1116
英鎊最佳客戶買入價
10.5494
日圓最佳客戶買入價
5.2899
即將公佈經濟數據
香港-失業率
即將公佈
19/08/2025 16:30
前值
3.50%
市場預測
3.50%
加拿大-消費者物價指數(年率)
即將公佈
19/08/2025 20:30
前值
1.90%
市場預測
1.80%
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,336.6600
+5.8200
+0.175%
XAG 白銀現貨
37.8736
-0.1849
-0.486%
更新：19/08/2025 13:55
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.34%
3個月國債孳息率
4.33%
10年-3個月國債孳息率
0.01%
更新：18/08/2025 16:15
