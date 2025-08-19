19/08/2025 16:36

《本港經濟》最新失業率升至3.7%，餐飲零售、地產業失業率增

《經濟通通訊社19日專訊》根據政府統計處公布，經季節性調整的失業率由今年4月至6月的3.5%上升至5月至7月的3.7%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.4%的水平。



與今年4月至6月比較，在今年5月至7月期間，許多主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見上升，其中地基及上蓋工程業、餐飲服務活動業、零售業，以及地產業有較明顯的升幅。同期，清潔及同類活動業，樓房裝飾、修葺及保養業，以及社會工作活動業的失業率錄得下跌。各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度普遍不大。



總就業人數由4月至6月的365.73萬人，上升至5月至7月的367.13萬人，增加約14000人。同期的總勞動人口亦由379.35萬人上升至381.62萬人，增加約22700人。



失業人數（不經季節性調整）由4月至6月的13.62萬人上升至5月至7月的14.5萬人，增加約 8800人。同期的就業不足人數亦由5.26萬人上升至5.52萬人，增加約2600人。



勞工及福利局局長孫玉菡表示，雖然最新失業率較上一個三個月期間輕微上升，但留意到同一時期總就業人數有所增加的正面發展。失業人數上升部份是因為應屆畢業生和離校人士投入勞動市場所致。



展望未來，孫玉菡說，香港經濟持續增長，應可帶動職位增加，為投入勞工市場的應屆畢業生及離校人士創造更多就業機會。雖然各行業的失業率仍然將會取決於其經營環境，但政府多項推動經濟增長、提振消費氣氛和吸引投資的措施，預期會為整體勞工需求提供支持。(bi)