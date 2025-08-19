19/08/2025 19:26

《再戰明天》新西蘭央行公布議息結果，恒地港交所中通快遞業績

《經濟通通訊社19日專訊》新西蘭央行公布議息結果，及恒地港交所中通快遞公布業績，料為周三（20日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周三本港時間10:00am，新西蘭央行發布貨幣政策聲明和官方隔夜拆款利率(OCR)；同一時間，澳洲央行助理總裁麥克菲及瓊斯出席澳洲貨幣經濟學會網絡研討會的小組討論。3:10pm，歐洲央行總裁拉加德出席世界經濟論壇的一個會議。3:30pm，瑞典央行公布貨幣政策決定，包括政策利率，以及2025年8月貨幣政策更新；5:00pm，就8月貨幣政策決定召開新聞發布會。



*英國及歐元區公布CPI，德國公布PPI*



數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布7月出口，年率跌幅料由0.5%擴大至2.1%；7月進口年率料由0.3%逆轉至下滑10%；7月貿易收支料由1521億日圓升至1985億日圓。2:00pm，英國公布7月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由3.6%擴大至3.7%；7月核心消費者物價指數年率升幅料維持於3.7%。同一時間，德國公布7月生產者物價指數，年率跌幅料由1.3%擴大至1.4%，月率升幅料維持於0.1%。4:30pm，英國公布6月房價指數。5:00pm，歐元區公布7月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由2%收窄至1.9%。



在本港，明日公布業績的公司有:香港中華煤氣(00003)、恒基地產(00012)、香港交易所(00388)、中通快遞-W(02057)、中國建築國際(03311)、金山軟件(03888)等。(wa)