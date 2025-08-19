19/08/2025 15:01

華潤擬擴建潤發碼頭供存放有色金屬，料需時1年完成

《經濟通通訊社19日專訊》港交所(00388)旗下倫敦金屬交易所(LME)在香港的8個核准倉儲設施於7月中正式啟用。LME倉庫營運商之一的GKE Metal Logistics與合作夥伴華潤物流今日在潤發碼頭舉行交割倉揭牌儀式。



目前GKE與華潤物流在潤發碼頭營運兩個倉庫。華潤物流總經理吳桉指出，倉庫投入運作不足一星期容量已「爆滿」，因此計劃在碼頭擴建第二期倉庫，預計很快提交申請。吳桉表示，整個碼頭總面積28萬呎，當中兩個倉庫面積佔約1萬呎，華潤計劃擴建增加3萬呎，預計需時約1年完成。他指出，雙方正在就擴建計劃商討中，預計華潤需要投資。至於該碼頭水位和承重足夠、且交通方便，非常適合有色金屬存放。



GKE CEO李晶表示，香港地價較新加坡高，但離中國更近，地理位置優勢明顯，交割時間更短，可優化資金成本，吸引客戶在港交倉。至於有份存放金屬在該倉庫的江西銅業(深圳)國際投資有限公司董事長鄧力表示，香港交割倉為業務發展提供便利，未來將經常使用，主要存放電解銅及其他有色金屬，由於工廠位於華南，交割成本可接受。(rh)