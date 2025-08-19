25,122.90
-53.95
(-0.21%)
25,120
-78
(-0.31%)
低水3
9,006.23
-27.45
(-0.30%)
5,542.03
-37.15
(-0.67%)
2,782.18億
3,727.29
-0.74
(-0.020%)
4,223.37
-16.04
(-0.378%)
11,821.63
-13.94
(-0.118%)
2,312.53
-4.90
(-0.21%)
115,186.4700
-1,040.5800
(-0.895%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0889
澳元最佳客戶買入價
5.0680
歐元最佳客戶買入價
9.1272
英鎊最佳客戶買入價
10.5618
日圓最佳客戶買入價
5.2948
恒生指數
25,122.90
-53.95
(-0.21%)
期指
低水3
25,120
-78
(-0.31%)
國企指數
9,006.23
-27.45
(-0.30%)
科技指數
5,542.03
-37.15
(-0.67%)
大市成交
2,782.18億
股票
2,610.00億
(93.811%)
窩輪
76.51億
(2.750%)
牛熊證
95.67億
(3.439%)
即時更新：19/08/2025 17:01
可賣空股票總成交
1,161.68億
主板賣空
206.48億
(17.774%)
半日數據，更新：19/08/2025 12:40
上証指數
成交：10,608.99億
3,727.29
-0.74
(-0.020%)
滬深300
4,223.37
-16.04
(-0.378%)
深証成指
11,821.63
-13.94
(-0.118%)
MSCI中國A50
2,312.53
-4.90
(-0.21%)
比特幣
資料由Binance提供
115,186.4700
-1,040.5800
(-0.895%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0889
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0680
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1272
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5618
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2948
