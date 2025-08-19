19/08/2025 11:49
《港元利率》港元拆息全線向上，一個月升穿2.5厘，創三個月高
《經濟通通訊社19日專訊》港元拆息全線向上，與樓按相關的一個月拆息連升5日，升56.024基點，報2.57417厘，是5月7日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.57488厘，升39.155基點，是5月12日後最高。
隔夜息報2.89393厘，升92.625基點，是5月6日後最高；一周拆息升81.738基點，報2.66119厘，兩周則升75.25基點，報2.67393厘。長息方面，六個月拆息升23.5基點，報2.69845厘，一年期則升16.756基點，報2.93393厘。
港元匯價今日在7.7971-7.8218之間上落，最新報7.7997。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.89393
|+92.625
|一周
|2.66119
|+81.738
|兩周
|2.67393
|+75.25
|一個月
|2.57417
|+56.024
|兩個月
|2.57774
|+48.191
|三個月
|2.57488
|+39.155
|六個月
|2.69845
|+23.5
|一年
|2.93393
|+16.756
資料來源：香港銀行公會