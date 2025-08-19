19/08/2025 11:49

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.89393 +92.625 一周 2.66119 +81.738 兩周 2.67393 +75.25 一個月 2.57417 +56.024 兩個月 2.57774 +48.191 三個月 2.57488 +39.155 六個月 2.69845 +23.5 一年 2.93393 +16.756

《經濟通通訊社19日專訊》港元拆息全線向上，與樓按相關的一個月拆息連升5日，升56.024基點，報2.57417厘，是5月7日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.57488厘，升39.155基點，是5月12日後最高。隔夜息報2.89393厘，升92.625基點，是5月6日後最高；一周拆息升81.738基點，報2.66119厘，兩周則升75.25基點，報2.67393厘。長息方面，六個月拆息升23.5基點，報2.69845厘，一年期則升16.756基點，報2.93393厘。港元匯價今日在7.7971-7.8218之間上落，最新報7.7997。資料來源：香港銀行公會