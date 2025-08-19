25,162.31
-14.54
(-0.06%)
25,142
-56
(-0.22%)
低水20
9,022.46
-11.22
(-0.12%)
5,563.29
-15.89
(-0.28%)
1,073.81億
3,733.64
+5.61
(+0.150%)
4,242.22
+2.81
(+0.066%)
11,839.92
+4.35
(+0.037%)
2,318.93
+1.50
(+0.06%)
115,957.9900
-269.0600
(-0.231%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0889
澳元最佳客戶買入價
5.0730
歐元最佳客戶買入價
9.1147
英鎊最佳客戶買入價
10.5532
日圓最佳客戶買入價
5.2940
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,162.31
-14.54
(-0.06%)
期指
低水20
25,142
-56
(-0.22%)
國企指數
9,022.46
-11.22
(-0.12%)
科技指數
5,563.29
-15.89
(-0.28%)
大市成交
1,073.81億
股票
939.16億
(87.461%)
窩輪
55.37億
(5.156%)
牛熊證
79.28億
(7.383%)
即時更新：19/08/2025 10:52
可賣空股票總成交
2,864.79億
主板賣空
453.06億
(15.815%)
更新：18/08/2025 16:59
上証指數
成交：5,597.83億
3,733.64
+5.61
(+0.150%)
滬深300
4,242.22
+2.81
(+0.066%)
深証成指
11,839.92
+4.35
(+0.037%)
MSCI中國A50
2,318.93
+1.50
(+0.06%)
比特幣
資料由Binance提供
115,957.9900
-269.0600
(-0.231%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0889
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0730
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1147
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5532
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2940
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

04
十月
旺角麥花臣場館｜巡演走遍全球 竇靖童《狀況外演唱會》音樂漫遊終站 十月香港壓軸登場 7月10-13日網上優先訂票 旺角麥花臣場館｜巡演走遍全球 竇靖童《狀況外演唱會》音樂漫遊終站 十月香港壓軸登場 7月10-13日網上優先訂票
文化藝術 音樂會
旺角麥花臣場館｜巡演走遍全球 竇靖童《狀況外演唱會》音樂漫遊終站 十月香港壓軸登場 7月10-...
推介度：
04/10/2025
29
七月
尖沙咀海港城｜My Melody・Kiki s Lala — 50 周年花火夏祭@海港城 尖沙咀海港城｜My Melody・Kiki s Lala — 50 周年花火夏祭@海港城
節慶活動 商場活動
尖沙咀海港城｜My Melody・Kiki s Lala — 50 周年花火夏祭@海港城
推介度：
29/07/2025 - 07/09/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ02382 舜宇光學科技00700 騰訊控股00388 香港交易所00005 滙豐控股00001 長和
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

台民眾從親美、疑美，走向仇美

19/08/2025 08:00
大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50
貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.97%
1個月
2.01%
3個月
2.18%
更新：18/08/2025 11:15
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.6329
電匯客戶賣出
4.6129
更新：19/08/2025 10:50:24
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
115,957.99
-269.06
-0.231%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,295.3600
-17.6300
-0.409%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
25.0000
-0.7900
-3.063%
更新：19/08/2025 10:50
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處