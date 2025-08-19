19/08/2025 10:01

《宏觀銓局－馬桂銓》投資者情緒升溫

《宏觀銓局》美國標普500指數在8月首11天上漲0.57%，以當地貨幣計價，MSCI歐洲指數與MSCI亞太（除日本）指數同期則分別上漲0.21%與0.84%，而表現最好的地區股市為MSCI日本指數，同期漲幅達2.58%。第二季企業財報表現優於預期，加上7月消費者物價指數回落，使聯儲局減息機會上升，均提振了投資者情緒。



目前已有約九成的標普500成分股公布了業績。美股次季每股盈利自7月1日業績期開始以來向上調整了6%至按年增長11%，為連續三季錄得雙位數增長。當中有73%的企業業績優於市場預期，高於歷史平均水平的59%。更值得注意的是收入增長也同樣有改善趨勢：78%的企業收入超出預期，創下自2021年次季以來最高的收入驚喜比例，亦遠高於歷史平均的59%。



美國投資者通常會在財報季之前下調盈利預期，但我們尚未見到這種情況。事實上，今年市場對第三季企業的每股盈利增長預估已從7月1日的8.0%上調至目前的8.3%。而在這個時間點，市場通常會出現約2%的下調。企業管理層對下一季的業績預測也相對樂觀，財測指標（即高於 vs 低於市場預期的財測比例）在7月與8月達到1.4倍，遠高於長期平均的0.8倍。儘管部分企業仍然擔心關稅及短期需求疲弱等問題，但整體上企業情緒與財測均有明顯改善。



在歐洲方面，第二季企業業績同樣優於預期。歐洲STOXX 600指數中有237家企業已公布第二季業績，當中有54%優於分析師預期，與歷史平均相符。第二季每股盈利預計將按年增長4.8%，遠高於7月1日預估的0.6%。另外，在已公布業績的公司之中，有49.8%的公司表示收入優於預期，略低於歷史平均的58%。第二季收入預計將按年下滑1.3%。展望第三季，市場預期歐洲股市的每股盈利增長率為1.4%。



美國最新通脹數據同樣紓緩了市場的憂慮。7月份消費者物價指數按月增0.2%、按年亦僅增2.7%。而核心通脹（即不包括能源與食品）按月增0.3%、按年增幅則從2.9%升至3.1%。儘管美國的貿易政策已導致多種進口商品關稅上升，部分進口商品亦面臨價格上揚壓力，但核心通脹的回升幅度相對溫和，有經濟學家開始認為關稅只會引來一次性通脹，若然如此，那麼聯儲局便有減息的空間。



儘管目前美國的通脹仍然高於聯儲局2%的目標，但7月份就業數據與5、6月職位空缺數據出現下調，使市場預期當局減息的可能性增加。7月份美國非農就業新增7.3萬人，略低於預期，但前兩月的數據卻大幅下修25.8萬人，為2020年4月以來最大的下調幅度；失業率則從4.1%微升至4.2%。繼Christopher Waller 及Michelle Bowman兩位聯儲局理事表達異議後，愈來愈多聯儲局官員支持「保險式減息」，以應對勞動市場放緩的風險。綜合以上因素，筆者認為9月份聯儲局議息會議很可能會減息25點子，但最終仍取決於8月份的就業與通脹數據。利率期貨市場反映，市場認為在今年餘下的三次議息會議中，當局會各減息一次。



筆者仍然認為投資者可以考慮等待美股回調後才再次進場。標普500指數的市盈率已高22倍，估值並不便宜。而歷史數據反映，美股每年平均會出現三次、每次達5%的回調，以及一次10%的回調。股票投資者不妨考慮配置部分資金於歐洲股市，以分散風險。對於風險胃納較低的投資者而言，一個多元化的投資級別環球債券組合，則有助於駕馭市場波動。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。