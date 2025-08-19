19/08/2025 09:23
【聚焦人幣】人幣中間價貶37點子，報7.1359
《經濟通通訊社19日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1359，較上個交易日跌37點子，較市場預測偏強近490點，上個交易日報7.1322。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1359
|+37.00
|1歐元/人民幣
|8.3427
|-259.00
|100日圓/人民幣
|4.8391
|-172.00
|1港元/人民幣
|0.9125
|+13.90
|1英鎊/人民幣
|9.6620
|-302.00
|1澳元/人民幣
|4.6462
|-103.00
|1紐元/人民幣
|4.2426
|-22.00
|1新加坡/人民幣
|5.5692
|-59.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8561
|-14.00
|1加元/人民幣
|5.1835
|+75.00
|1人民幣/林吉特
|0.5904
|+19.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1950
|+346.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4658
|+31.00
|1人民幣/韓元
|193.7900
|-8.00