19/08/2025 17:09

《神州經脈》首7月財收轉增支出持平，青年失業率一年高，股匯跌

《神州經脈》滬綜指昨創高位後今日（19日）明顯回調，收市微跌0.02%，報3727.29點，兩連升斷纜，深成指也跌0.12%，創業板指弱0.17%。滬深兩市全天成交仍高見2.6萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減1757億元或6.4%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開後進一步下探一周低點，午後跌幅收窄，收報7.1820，較上個交易日4時30分收盤價跌28點子，全日在7.1813-7.1887之間波動，波幅不足80點。今日人民幣兌一美元中間價報7.1359，較上個交易日跌37點子，比市場預測偏強近490點。



*今日新聞精選*



1. 國務院總理李強18日主持召開國務院第九次全體會議，強調鞏固拓展經濟回升向好勢頭，努力完成全年經濟社會發展目標任務，提升宏觀政策實施效能，激發消費潛力，擴大有效投資，採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢，推進科技創新和產業創新深度融合，穩定就業保障民生。



2. 財政部公布，1-7月，全國一般公共預算收入135839億元，同比增長0.1%，中止今年以來的跌勢，1-6月為下降0.3%。其中，全國稅收收入110933億元，同比下降0.3%；非稅收入24906億元，同比增長2%。根據測算，7月全國一般公共預算收入20273億元，同比增長2.6%，其中，中央、地方收入分別增長2.2%、3.1%，月度增幅均為今年以來最高。



3. 財政部公布，1-7月，全國一般公共預算支出160737億元，同比增長3.4%，增速與1-6月持平。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出23327億元，同比增長8.8%；地方一般公共預算支出137410億元，同比增長2.5%。主要支出科目中，社會保障和就業支出27621億元，同比增長9.8%。債務付息支出7573億元，同比增長6.4%。科學技術支出5330億元，同比增長3.2%。



4. 國家統計局公布7月分年齡組失業率數據。7月，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為17.8%，中止連續四個月的跌勢，較6月增加3.3個百分點，並創去年8月以來近一年新高。7月，不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為6.9%，較6月略增0.2個百分點，為今年5月以來高位。7月，不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為3.9%，較6月微跌0.1個百分點，為今年5月以來最低。



5. 據《路透》引述知情人士表示，英偉達正在為中國市場開發一款基於其最新Blackwell架構的新型人工智能(AI)芯片，其功能將比目前獲准在中國銷售的H20更強大。新芯片暫時被稱為B30A，將採用單芯片設計，其原始算力可能僅為英偉達旗艦B300加速卡中更複雜的雙芯片配置的一半。該芯片的規格尚未完全確定，但英偉達希望最早在下個月向中國客戶交付樣品進行測試。



6. Tesla（特斯拉）中國在社交媒體表示，旗下新款六座純電SUV（運動型多用途汽車）Model Y L即將登場，售價33.9萬元起。據介紹，該款新車在多方面相較同級的純電動中大型SUV/MPV都有提升：CLTC續航達到751公里，是同級超長續航；能耗低至12.8kWh/100km，也是同級超低能耗；車重降至2088公斤，同級中的超輕量化車身。分析認為，特斯拉Model Y L將衝擊中國「新勢力」車企推出的類似產品。



7. 財政部公布，7月份，全國共銷售彩票519.49億元，同比減少27.06億元，下降5.0%，主要是受去年同期歐洲杯賽事影響，競猜型彩票銷量基數較高。1-7月累計，全國共銷售彩票3698.03億元，同比增加66.70億元，增長1.8%。



8. 國家體育總局體育經濟司司長楊雪鶇今日在國新辦發布會表示，今年上半年，河北、浙江、福建等7地一共監測了511場重點賽事活動，帶動體育及相關消費超160億元，場均帶動超3000萬元，在擴大內需方面發揮了重要作用。(sl)