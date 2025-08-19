19/08/2025 13:50
【聚焦數據】深圳7月出口規模新高增4.7%，進口增8.8%
《經濟通通訊社19日專訊》深圳海關數據顯示，7月份進出口4159.4億元（人民幣．下同），同比增長6.2%。其中，出口2556.2億元，同比增長4.7%，創今年以來單月出口規模新高；進口額1603.2億元，同比增長8.8%。
前7個月，深圳累計進出口2.58萬億元，與去年同期持平，繼續位居內地外貿城市首位。其中，出口1.56萬億元，進口1.02萬億元，增長9.4%。
前7個月，傳統電子信息產業和戰略性新興產業相關產品保持增長，出口機電產品1.17萬億元，增長4.4%，佔74.7%。傳統電子消費品中，電腦及其零部件、音視頻設備及其零件分別出口1795.1億元、502.7億元，增長10.8%、5.5%；戰略性新興產業領域中，鋰電池、純電乘用車出口分別增長37.9%、21.7%，電子關鍵中間品集成電路出口1339.3億，增40.9%。(wn)
