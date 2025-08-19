19/08/2025 08:33

【ＡＩ】OpenAI CEO示警：美國或低估中國AI發展

《經濟通通訊社19日專訊》美國人工智能(AI)開發商OpenAI首席執行官(CEO)阿爾特曼(Sam Altman)周一（18日）在三藩市受訪時表示，美國可能低估中國在AI領域發展的複雜性與嚴肅性，單靠出口管制恐難以有效遏制中國的進展。



阿爾特曼指出，中美AI競爭錯綜複雜，遠非單純的「誰領先」之比較，而是涵蓋推理能力、研究、產品與應用等多重環節。他直言，美國限制芯片出口、減少對中國銷售，未必是最可靠的方案，即便在本土興建芯片廠，也將面臨巨大難度。



阿爾特曼稱，面對來自中國的模型挑戰，尤其是像DeepSeek這樣的開源系統，是OpenAI最近決定發布自主開源模型的一個因素，以避免全球AI生態過度依賴中國的技術基礎。(ry)