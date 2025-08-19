直播中 : hot talk 1點鐘 - 李強指持續激發消費潛力 內需股有炒作空間？
25,122.42
-54.43
(-0.22%)
25,116
-82
(-0.33%)
低水6
9,009.32
-24.36
(-0.27%)
5,543.57
-35.61
(-0.64%)
1,756.35億
3,726.91
-1.12
(-0.030%)
4,225.75
-13.66
(-0.322%)
11,804.78
-30.79
(-0.260%)
2,310.43
-7.00
(-0.30%)
115,011.5900
-1,215.4600
(-1.046%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0889
澳元最佳客戶買入價
5.0683
歐元最佳客戶買入價
9.1116
英鎊最佳客戶買入價
10.5494
日圓最佳客戶買入價
5.2899
股票
1,596.16億
(90.879%)
窩輪
70.33億
(4.004%)
牛熊證
89.86億
(5.116%)
即時更新：19/08/2025 13:56
可賣空股票總成交
1,161.68億
主板賣空
206.48億
(17.774%)
半日數據，更新：19/08/2025 12:40
比特幣
資料由Binance提供
115,011.5900
-1,215.4600
(-1.046%)
22
八月
紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻 White Summer 林家謙演唱會！ 紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻 White Summer 林家謙演唱會！
音樂會
紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻 White Summer 林家謙演唱會！
推介度：
22/08/2025 - 27/08/2025
05
九月
亞洲國際博覽館｜Super Junior 出道20週年 SUPER SHOW 10 世界巡迴演唱會 亞洲國際博覽館｜Super Junior 出道20週年 SUPER SHOW 10 世界巡迴演唱會
大型盛事 音樂會
亞洲國際博覽館｜Super Junior 出道20週年 SUPER SHOW 10 世界巡迴演唱會
推介度：
05/09/2025 - 06/09/2025
公佈值
5.20%
公佈日期
18/08/2025 18:53
香港-國內生產總值(年率)
公佈值
3.10%
公佈日期
15/08/2025 16:30
香港-國內生產總值(季率)
公佈值
0.40%
公佈日期
15/08/2025 16:30
即將公佈經濟數據
香港-失業率
即將公佈
19/08/2025 16:30
前值
3.50%
市場預測
3.50%
加拿大-消費者物價指數(年率)
即將公佈
19/08/2025 20:30
前值
1.90%
市場預測
1.80%
最佳銀行兌換
