19/08/2025 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶68點子，報7.1860

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1359，較上個交易日跌37點子，比市場預測偏強近490點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開68點子，報7.1860，上個交易日即期匯率收盤報7.1792。



市場人士指出，從美元偏弱階段表現和中美關稅戰繼續休戰的角度看，人民幣不具備明顯調整條件，但從國內經濟基本面數據看，人民幣也不具備明顯升值空間，短期保持區間震盪仍是合理的選擇。



本周最受關注的事件將是美聯儲在懷俄明州舉行的杰克森霍爾央行年度研討會。一些市場人士預計，美聯儲主席鮑威爾將在周五的主題演講中採取鷹派基調。預計在看到8月數據之前，鮑威爾不太可能鎖定貨幣政策路徑。(sl)