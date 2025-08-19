19/08/2025 16:33

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌28點子，報7.1820

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開後進一步下探一周低點，午後跌幅收窄，收報7.1820，較上個交易日4時30分收盤價跌28點子，全日在7.1813-7.1887之間波動，波幅不足80點。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升16點子，報7.1856。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1359，較上個交易日跌37點子，比市場預測偏強近490點。



*分析料人民幣短期維持區間震盪*



市場人士指出，從美元偏弱階段表現和中美關稅戰繼續休戰的角度看，人民幣缺乏明顯貶值動因，但從國內經濟基本面數據看，人民幣同樣缺乏顯著升值空間，短期維持區間震盪更為合理。



一外資行交易員稱，「美元/人民幣現在就是熬時間，升貶都不合適，等美元選擇方向」。



星展銀行認為，在鮑威爾講話前，美元或繼續盤整；鮑威爾可能調整措辭，為降息留出空間，以避免勞動力市場進一步惡化，但不太可能過度或快速降息，並將警惕關稅相關通脹風險。



本周最受關注的事件將是美聯儲在懷俄明州舉行的杰克森霍爾央行年度研討會。一些市場人士預計，美聯儲主席鮑威爾將在周五的主題演講中採取鷹派基調。預計在看到8月數據之前，鮑威爾不太可能鎖定貨幣政策路徑。(sl)