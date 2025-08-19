19/08/2025 12:27
【聚焦數據】7月上海出口增8.5%，進口增幅擴大至10.3%
《經濟通通訊社19日專訊》上海海關公布，7月上海市進出口商品總值3972.4億元(人民幣．下同)，同比增長9.5%。其中，出口1706.8億元，增長8.5%，增速較6月回落0.8個百分點；進口2265.5億元，增長10.3%，增速較6月的2.4%大幅擴大。
1-7月，上海市進出口總值25477.8億元，同比增長3.4%。其中，出口11233.5億元，增長10.7%，增速較1-6月回落0.4個百分點；進口14244.3億元，下跌1.7%，跌幅收窄1.9個百分點。
*7月民營企業出口增29%，進口增44%*
7月，國有企業進出口266.5億元，同比下跌22.3%。其中，出口89.6億元，下跌22.6%；進口176.9億元，下跌22.2%。1-7月，國有企業進出口2182.4億元，同比下跌17.4%。其中，出口1101.6億元，增長9.8%；進口1180.8億元，下跌31.7%。
7月，外商投資企業進出口2063.3億元，下跌0.5%。其中，出口747.2億元，下跌4.5%；進口1316.1億元，增長1.9%。1-7月，外商投資企業進出口13462.6億元，同比下跌4.8%。其中，出口4873.3億元，下跌2.8%；進口8589.3億元，下跌5.9%。
7月，民營企業進出口1641.1億元，增長35.7%。其中，出口869.9億元，增長29.1%；進口771.2億元，增長44.1%。1-7月，民營企業進出口9823.8億元，增長25.5%。其中，出口5357億元，增長27.1%；進口4466.8億元，增長23.6%。(sl)
