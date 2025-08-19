19/08/2025 16:29

【聚焦數據】內地首7月財政支出增3.4%，社保就業支出增一成

《經濟通通訊社19日專訊》財政部公布，1-7月，全國一般公共預算支出160737億元（人民幣．下同），同比增長3.4%，增速與1-6月持平。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出23327億元，同比增長8.8%；地方一般公共預算支出137410億元，同比增長2.5%。



主要支出科目中，社會保障和就業支出27621億元，同比增長9.8%。債務付息支出7573億元，同比增長6.4%。教育支出24438億元，同比增長5.7%。文化旅遊體育與傳媒支出2012億元，同比增長5.3%。衛生健康支出12402億元，同比增長5.3%。科學技術支出5330億元，同比增長3.2%。農林水支出12323億元，同比下降7.7%。



*首7月國有土地使用權出讓收入降4.6%*



1-7月，全國政府性基金預算收入23124億元，同比下降0.7%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入2596億元，同比增長8.8%；地方政府性基金預算本級收入20528億元，同比下降1.8%，其中，國有土地使用權出讓收入16950億元，同比下降4.6%。



1-7月，全國政府性基金預算支出54287億元，同比增長31.7%。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出7109億元，同比增長4.5倍；地方政府性基金預算支出47178億元，同比增長18.1%，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出23572億元，同比下降6.1%。(sl)