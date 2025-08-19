19/08/2025 16:29
【聚焦數據】內地首7月財政收入轉增0.1%，稅收仍降0.3%
《經濟通通訊社19日專訊》財政部公布，1-7月，全國一般公共預算收入135839億元（人民幣．下同），同比增長0.1%，中止今年以來的跌勢，1-6月為下降0.3%。其中，全國稅收收入110933億元，同比下降0.3%；非稅收入24906億元，同比增長2%。根據測算，7月全國一般公共預算收入20273億元，同比增長2.6%，其中，中央、地方收入分別增長2.2%、3.1%，月度增幅均為今年以來最高。
1-7月，分中央和地方看，中央一般公共預算收入58538億元，同比下降2%；地方一般公共預算本級收入77301億元，同比增長1.8%。
主要稅收收入中，國內增值稅42551億元，同比增長3%。國內消費稅10213億元，同比增長2.1%。企業所得稅30566億元，同比下降0.4%。個人所得稅9279億元，同比增長8.8%。
*證券交易印花稅增62.5%*
進口貨物增值稅、消費稅10300億元，同比下降6.1%。關稅1316億元，同比下降6.5%。出口退稅14065億元，同比增長9.7%。
車輛購置稅1183億元，同比下降18.4%。印花稅2559億元，同比增長20.7%，其中證券交易印花稅936億元，同比增長62.5%。房產稅3201億元，同比增長11.2%。(sl)
