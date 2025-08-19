19/08/2025 16:10

《行業數據》去哪兒：暑期外國遊客機票預訂增至144個內地城市

《經濟通通訊社19日專訊》去哪兒旅行最新數據顯示，暑期外國遊客機票預訂量遍布144個城市，比去年增加16個，新增的目的地大多是自然景觀優美且比較涼爽的小城，如四川甘孜、甘肅張掖、安徽安慶、湖北恩施、新疆阿克蘇等。



數據並顯示，前往山西大同的外國遊客機票預訂量同比增長9倍；前往浙江義烏的機票預訂量同比增長2.6倍，其中，越南、印尼遊客的機票預訂量同比增長超3倍。



數據又顯示，從機票預訂來看，今年暑期，韓國、日本、越南、新加坡、馬來西亞依然是來華旅遊的熱門客源地，美國、加拿大等遠程客源地也貢獻了大量的來華遊客。



高鐵也成為外國遊客的主要出行方式。去哪兒旅行數據顯示，暑期印尼遊客高鐵預訂量同比增長2.5倍，馬來西亞、澳洲、加拿大及英國遊客的高鐵票預訂量同比增長均超過100%。值得一提的是，客源國距離越遠，越偏向在中國玩得更深入、時間越長。



*分析：過境免簽政策吸引更多外國遊客遊小城*



去哪兒旅行大數據研究院研究員張鍾尹分析，中國240小時過境免簽「朋友圈」不斷擴容，外國遊客在中國的遊玩時間更加充裕，他們不再局限於打卡大城市，更多人選擇有特色的小城「深度遊」。同時，中國越來越多三線及以下城市機場的投運，讓外國遊客的「小城遊」變得更加便捷。(sl)