19/08/2025 14:47

【聚焦數據】內地7月青年失業率升至17.8%，創近一年新高

《經濟通通訊社19日專訊》國家統計局公布7月分年齡組失業率數據。7月，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為17.8%，中止連續四個月的跌勢，較6月增加3.3個百分點，並創去年8月以來近一年新高。



7月，不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為6.9%，較6月略增0.2個百分點，為今年5月以來新高。



7月，不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為3.9%，較6月微跌0.1個百分點，為今年5月以來最低。



日前國家統計局公布，7月城鎮調查失業率升至5.2%，較6月上升0.2個百分點，與上年同月持平。1-7月，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%。(sl)