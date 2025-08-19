19/08/2025 14:41

【關稅戰】韓國7月汽車出口額按年增8.8%，對美出口下滑

《經濟通通訊社19日專訊》韓國政府周二（19日）公布的數據顯示，7月韓國汽車出口額按年增8.8%，達58.3億美元，因為對歐洲的出口大幅增加，遠遠抵銷了美國關稅導致的對美出口下降。



雖然6月出口額也有所增長，但出口量下降，而7月兩項數據均有所上升。7月份，韓國汽車的出口量按年增5.8%，達到21.2萬輛。



對美出口連續第五個月下降，7月按年減4.6%至23.3億美元。不過，下滑速度較6月的16%大幅放緩。



與此同時，7月環保汽車的總出口量增加了17%，達到6.8萬輛。



在韓國國內，7月汽車銷量按年增4.6%，達到138503輛。國內產量也增加了8.7%，達到316295輛。(rc)