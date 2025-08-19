19/08/2025 16:09

【ＡＩ】蘋果擴大印度iPhone產能，為美國市場生產新款手機

《經濟通通訊社19日專訊》知情人士透露，蘋果正在增加五家印度工廠的iPhone產量。



知情人士指，該公司正在印度生產將於下個月推出的所有四款iPhone 17機型，這標誌著包括Pro版本在內的所有新iPhone，都將自一開始就從這個南亞國家發貨。



*OpenAI推出印度版ChatGPT*



此外，ChatGPT開發商OpenAI周二宣布，在印度市場推出該國獨家的訂閱式AI應用產品ChatGPT Go，定價為每月399盧比（約4.57美元）。



該計劃允許印度的客戶相比普通的ChatGPT免費版本，發送最多10倍的訊息，並產生多10倍的AI文字生成圖像，同時提供更快的回應時間。



OpenAI副總裁兼ChatGPT負責人Nick Turley在聲明中表示：「讓ChatGPT更實惠一直是用戶的重要訴求。我們首先在印度市場推出Go訂閱計劃，並將在擴展到其他國家之前從反饋中學習。」(rc)