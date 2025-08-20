20/08/2025 17:01

《外圍焦點》美聯儲公布會議記錄，歐元區公布CPI

《經濟通通訊社20日專訊》市場觀望聯儲局主席鮑威爾本周稍後於傑克森霍爾(Jackson Hole)全球央行年會上的演說內容，美股昨日收市各有升跌。道指升10.45點或0.02%，報44922.27點；標普500指數跌37.78點或0.59%，報6411.37點；納指跌314.82點或1.46%，報21314.95點。港股方面，恒生指數收市報25165，升43點或0.2%，成交2853億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:00pm，美聯儲理事沃勒發表講話。20日凌晨2:00am，美聯儲聯邦公開市場委員會發布2025年7月29-30日會議記錄。3:00am，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克出席對話活動討論經濟前景。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布7月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由2%收窄至1.9%。



在美國，今日公布業績的公司有：亞盛醫藥(US.AAPG)、百度(US.BIDU)、信也科技(US.FINV)、富途控股(US.FUTU)、萬國數據(US.GDS)、華住酒店集團(US.HTHT)、愛奇藝(US.IQ)、嘉銀金科(US.JFIN)、金山雲(US.KC)、萬物新生(US.RERE)等。(wa)