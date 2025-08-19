20/08/2025 07:50

《國金頭條》道指創新高後回吐，科技股重挫拖累納指跌1.4%

《經濟通通訊社20日專訊》美股周二（19日）收市各有升跌，道指一度升至45207.39點，創下盤中新高，但在科技板塊走弱拖累下最終僅輕微上升。納指受半導體與軟件股急挫打擊，跌逾1%，標普500指數亦同步回落。



道指收市升10.45點，或0.02%，報44922.27點；標普500指數跌37.78點，或0.59%，報6411.37點；納指跌314.82點，或1.46%，報21314.95點。



市場日內焦點落在大型科企走勢。晶片股領跌大市，英偉達(US.NVDA)大跌3.5%，AMD(US.AMD)重挫逾5.4%，博通(US.AVGO)亦跌3.6%。早前急升的Palantir(US.PLTR)回吐更達9.4%，成標普500跌幅最大成分股。



其他主要科技股如特斯拉(US.TSLA)跌1.8%，Meta(US.META)跌2.1%，Netflix(US.NFLX)下滑2.5%。分析指出，投資者擔憂AI需求放緩，令高估值科技股承壓。



個股方面，家居裝修零售龍頭家得寶(US.HD)公布業績雖未達盈利預期，但因維持全年展望，股價逆市升3.2%，成為推動道指早段創新高的關鍵。市場亦觀望本周稍後由勞氏(US.LOW)、沃爾瑪(US.WMT)與Target(US.TGT)等零售商陸續公布的業績，以判斷在通脹與貿易政策不確定下，美國消費需求韌性。



*美匯指數輕微向上*



美匯指數輕微向上，報約98.27點，較前一日略升0.14%。美元兌日圓匯率反覆向下，報約147.49，小幅回落0.27%。歐元兌美元匯價報1.1647水平，輕微下跌約0.1%，受惠於歐元區經常帳數據優於預期。



現貨黃金及紐約期金雙雙承壓回落，現貨金價報3316美元，下跌0.48%，紐約期金報3360美元，下跌0.5%。烏克蘭和談進展及聯儲局寬鬆預期成為影響金價走勢的主要因素。



國際原油市場呈現下跌走勢，投資者密切關注俄羅斯、烏克蘭與美國即將舉行的三方會談。布蘭特原油期貨下跌1.03%，報每桶65.91美元；紐約期油下跌1.22%，至每桶61.93美元。(jf)