20/08/2025 07:56

【關稅戰】美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別修

《經濟通通訊社20日專訊》美國財政部長貝森特周二（19日）在接受霍士新聞採訪時，就中國的貿易形勢表示：「我們對中國關稅現狀非常滿意」，並強調「如果沒壞，就別去修它。」



他說：「我們與中國談得非常好」，並預計「我們將在11月之前見到他們」。他還表示，自己在政府中身兼數職，但並未參與關於TikTok的談判。



*貝森特於9月初將會晤聯儲局主席候選人*



另據CNBC專訪，貝森特預測今年關稅收入將較他早前預估的3000億美元大幅增加，這些收入將用於償還龐大的美國債務，進一步降低財政赤字佔GDP比例。



他亦認為，聯儲局的減息政策有望推動房地產市場回暖，並在未來一至兩年內抑制房價上漲的勢頭。



貝森特計劃於9月1日前後，會見包括前任聯儲局主席耶倫在內的約11名聯儲局主席候選人，並開始縮窄名單，預計不久後向美國總統特朗普提交推薦名單。(jf)