20/08/2025 11:41

【外圍經濟】蘋果首度全線iPhone 17於印度量產

《經濟通通訊社20日專訊》蘋果(US.AAPL)宣布其於印度擴大iPhone生產規模，首次實現包括高階Pro款在內的全線iPhone 17機型於當地製造。



據彭博社報道，蘋果目前在印度已啟用五座生產工廠，當中包含塔塔集團位於坦米爾納德邦霍蘇爾的工廠及鴻海靠近班加羅爾機場的新生產基地，這些工廠已同步投入生產，支援明年9月即將發表的iPhone 17全系列機型量產與出貨。



此舉標誌著蘋果將原先大多數供應美國市場iPhone的生產線，從中國逐步大規模轉移至印度，以因應美中貿易緊張與關稅風險。蘋果預計未來兩年內，印度塔塔集團子公司工廠將負責約半數印度iPhone生產量，顯示印度供應鏈地位正逐步攀升，成為蘋果全球供應發展的重要核心。(jf)