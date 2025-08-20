20/08/2025 14:31

【特朗普新政】特朗普重返白宮後買入1.04億美元債券

《經濟通通訊社20日專訊》白宮周二（19日）公布文件，披露總統特朗普今年截至8月的投資活動，共690筆交易，總額至少1.037億美元，其中第一筆買於他就職典禮的次日。



文件顯示，特朗普購買了數百隻債券，包括受其政策影響的美國公司發行的債券。除了地方政府、學校董事會、機場管理局等發行的債券外，特朗普還在2月10日買入了高通公司、家得寶和T-Mobile US發行的公司債券，每筆至少50萬美元。



當月晚些時候他還買入了至少25萬美元Meta Platforms的債券。報告沒有羅列特朗普賣出債券的狀況。



*特朗普兒子為加密幣公司敲鐘*



另據外電報道，美國總統特朗普的一對兒子小特朗普及埃里克，上周在納斯達克為一家加密幣公司敲開盤鐘。該公司在不到一周內，旋即獲得兩家頂級對沖基金入股。



特朗普兒子在是次活動中，宣布了一項價值15億美元的交易，涉及由生物技術轉型為加密貨幣支付公司的Alt5 Sigma，和特朗普家族支持的加密貨幣公司World Liberty Financial。



億萬富豪Steve Cohen旗下的Point72 Asset Management周一（18日）披露，已持有Alt5 Sigma 4%的股份。同日公布的另外一份文件顯示，ExodusPoint Capital Management的主基金，買進約590萬股Alt5 Sigma股票，佔該公司股份的4.75%。Alt5 Sigma股價周二暴跌10%，至5.48美元。(jf)