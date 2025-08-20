20/08/2025 16:23

【關稅戰】美國7月蔬菜批發價飆40%，美參議員「感謝特朗普」

《經濟通通訊社20日專訊》美國民主黨參議員沃倫周二（19日）引述報道，批評總統特朗普的貿易和關稅政策，導致上個月美國蔬菜批發價格暴漲40%。



沃倫在社交平台X上發帖，引述Today新聞網站報道稱，此次價格上漲，是「近一個世紀以來夏季最大的單月漲幅」，並表示這要「感謝特朗普混亂的關稅政策」。



*驅逐人蛇導致勞工短缺*



該篇報道還強調，特朗普政府的驅逐移民措施，導致勞動力短缺，亦是導致蔬菜價格上漲的一個關鍵原因。 迫於壓力，特朗普已指示移民官員暫停對農場、酒店、餐館和肉類加工廠等勞動密集型行業的突襲，以避免破壞市場和關鍵供應鏈的穩定。



分析指，特朗普的關稅推高了農民成本，最終將導致美國家庭的食品價格上漲，進一步擠壓了美國家庭的購買力。



上周公布的數據顯示，美國7月份生產者價格指數(PPI)創下三年來最大單月漲幅，核心價格環比上漲0.9%，同比上漲3.7%，高於2.9%的預期。(jf)