25,165.94
+43.04
(+0.17%)
25,159
+34
(+0.14%)
低水7
9,013.27
+7.04
(+0.08%)
5,541.27
-0.76
(-0.01%)
2,852.86億
3,766.21
+38.92
(+1.044%)
4,271.40
+48.03
(+1.137%)
11,926.74
+105.11
(+0.889%)
2,340.91
+28.38
(+1.23%)
113,799.9900
+927.0400
(0.821%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0866
澳元最佳客戶買入價
5.0377
歐元最佳客戶買入價
9.1137
英鎊最佳客戶買入價
10.5656
日圓最佳客戶買入價
5.3054
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,165.94
+43.04
(+0.17%)
期指(夜)
低水7
25,159
+34
(+0.14%)
國企指數
9,013.27
+7.04
(+0.08%)
科技指數
5,541.27
-0.76
(-0.01%)
大市成交
2,852.86億
股票
2,652.60億
(92.980%)
窩輪
87.13億
(3.054%)
牛熊證
113.13億
(3.966%)
即時更新：20/08/2025 17:31
可賣空股票總成交
2,567.36億
主板賣空
365.72億
(14.245%)
更新：20/08/2025 16:59
上証指數
成交：10,175.00億
3,766.21
+38.92
(+1.044%)
滬深300
4,271.40
+48.03
(+1.137%)
深証成指
11,926.74
+105.11
(+0.889%)
MSCI中國A50
2,340.91
+28.38
(+1.23%)
比特幣
資料由Binance提供
113,799.9900
+927.0400
(0.821%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0866
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0377
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1137
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5656
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3054
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

從豫卦看香港黑雨的啟示(有片)
世事政情 易經看世界

從豫卦看香港黑雨的啟示(有片)
易經看世界

【易經看世界】從大壯卦看美國空襲伊朗：背後另有原因？恃勢凌人有何後果？

研究揭示鈣片或引發便秘，營養師教你3招補鈣與減便秘技巧
好營養 欣欣食乜嘢

研究揭示鈣片或引發便秘，營養師教你3招補鈣與減便秘技巧
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00001 長和00388 香港交易所01024 快手－Ｗ03690 美團－Ｗ02013 微盟集團
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

穩定幣，搵？定弊？

20/08/2025 10:05
貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12
關稅戰

美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用

19/08/2025 14:54
大國博弈
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
113,799.99
+927.04
+0.821%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,225.5500
+149.9700
+3.680%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
25.0700
+1.5100
+6.409%
更新：20/08/2025 17:30
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.0377
電匯客戶賣出
5.0210
更新：20/08/2025 17:30:28
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處