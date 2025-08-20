直播中 : 開市Good Morning - 小米次季收入、經調整淨利創新高！📈泡泡瑪特上半年多賺4倍！💰拆解小鵬、藥明生物業績
直播中 : 開市Good Morning - 小米次季收入、經調整淨利創新高！📈泡泡瑪特上半年多賺4倍！💰拆解小鵬、藥明生物業績
25,013.89
-109.01
(-0.43%)
24,989
-131
(-0.52%)
低水25
8,966.39
-39.84
(-0.44%)
5,495.93
-46.10
(-0.83%)
498.50億
3,732.54
+5.25
(+0.141%)
4,228.78
+5.41
(+0.128%)
11,798.08
-23.55
(-0.199%)
2,313.84
+1.31
(+0.06%)
112,968.3300
+95.3800
(0.085%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0860
澳元最佳客戶買入價
5.0400
歐元最佳客戶買入價
9.0964
英鎊最佳客戶買入價
10.5350
日圓最佳客戶買入價
5.2991
恒生指數
25,013.89
-109.01
(-0.43%)
期指
低水25
24,989
-131
(-0.52%)
國企指數
8,966.39
-39.84
(-0.44%)
科技指數
5,495.93
-46.10
(-0.83%)
大市成交
498.50億
股票
415.99億
(83.450%)
窩輪
27.41億
(5.499%)
牛熊證
55.09億
(11.051%)
即時更新：20/08/2025 09:52
可賣空股票總成交
2,518.76億
主板賣空
470.04億
(18.662%)
更新：19/08/2025 16:59
上証指數
成交：2,550.66億
3,732.54
+5.25
(+0.141%)
滬深300
4,228.78
+5.41
(+0.128%)
深証成指
11,798.08
-23.55
(-0.199%)
MSCI中國A50
2,313.84
+1.31
(+0.06%)
比特幣
資料由Binance提供
112,968.3300
+95.3800
(0.085%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0860
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0400
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0964
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5350
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2991
樓價與人口租金的物質不變定律
財智 樓市亮話

樓價與人口租金的物質不變定律
政經專訪

【一本萬利】分享長期跑贏策略 #林本利（繁體字幕）
腳趾變化是健康信號？解讀第4、5腳趾的警示與腰部關係
醫學通識 嘉‧點健康

腳趾變化是健康信號？解讀第4、5腳趾的警示與腰部關係
美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用

日本央行需要追趕形勢

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

熱門加密貨幣
BTC 比特幣
112,968.33
+95.38
+0.085%
ETH 以太坊
4,105.1500
+29.5700
+0.726%
LINK 預言機
23.8200
+0.2600
+1.104%
更新：20/08/2025 09:50
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,316.8700
+2.8100
+0.085%
XAG 白銀現貨
37.3180
-0.0452
-0.121%
更新：20/08/2025 09:50
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
