20/08/2025 15:24

【特朗普新政】特朗普人馬敦促司法部，就抵押貸款調查聯儲局理事

《經濟通通訊社20日專訊》美國聯邦住房金融局局長普爾特(Bill Pulte)敦促司法部長邦迪(Pam Bondi)，就兩筆抵押貸款調查聯儲局理事庫克(Lisa Cook)。



普爾特是特朗普的堅定追隨者，他於上周致函邦迪和司法部官員，暗示庫克可能犯下刑事罪。信中指控庫克「偽造銀行文件和財產記錄，以獲取更優惠的貸款條件，根據刑法，可能構成抵押貸款詐欺」。



特朗普政府指控多位知名民主黨人犯下抵押貸款詐欺，其中包括加州參議員Adam Schiff和紐約州總檢察長Letitia James。兩人都是特朗普的長期政治對手。



不過，目前尚未提出任何指控，也不清楚邦迪是否會展開調查。司法部及聯儲局拒絕置評，庫克未回應置評請求。(rc)