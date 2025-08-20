25,165.94
+43.04
(+0.17%)
25,159
+34
(+0.14%)
低水7
9,013.27
+7.04
(+0.08%)
5,541.27
-0.76
(-0.01%)
2,852.86億
3,766.21
+38.92
(+1.044%)
4,271.40
+48.03
(+1.137%)
11,926.74
+105.11
(+0.889%)
2,340.91
+28.38
(+1.23%)
113,799.9900
+927.0400
(0.821%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0866
澳元最佳客戶買入價
5.0377
歐元最佳客戶買入價
9.1137
英鎊最佳客戶買入價
10.5656
日圓最佳客戶買入價
5.3054
