20/08/2025 16:20

【國際要聞】美國FDA籲勿食用一款沃爾瑪冷凍蝦，涉放射性污染

《經濟通通訊社20日專訊》美國食品藥物管理局(FDA)建議，公眾不要食用沃爾瑪銷售的一款蝦產品，因擔心可能受到放射性污染。



FDA周二（19日）發表聲明稱，已要求沃爾瑪下架三批次來自印尼的冷凍生蝦，此前官員在一批未入境美國的貨物中檢測到放射性銫-137。FDA表示，雖然檢測到的含量沒有達到引發急性風險的水平，但反覆暴露於低劑量可能會增加罹患癌症的風險。



FDA稱，該蝦產品屬於Great Value品牌，原料來自印尼公司PT Bahari Makmur Sejati。其產品在佛州、德州等13個州的沃爾瑪銷售。(rc)