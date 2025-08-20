20/08/2025 19:03

《再戰明天》美國公布PMI等數據，快手友邦百度中石化公布業績

《經濟通通訊社20日專訊》美國公布PMI等數據，及快手友邦百度中石化公布業績，料為周四（21日）市場焦點。



*亞特蘭大聯儲總裁發表講話，歐元區德國英國公布PMI*



各國重要經濟活動方面，堪薩斯城聯儲舉辦年度杰克森霍爾研討會（至23日），瑞典央行總裁泰登與會。俄羅斯外交部長拉夫羅夫與印度外交部長蘇杰生舉行會談。本港時間周四晚7:30pm，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就經濟前景發表講話。



數據方面，周四7:00am（本港時間．下同），澳洲公布8月製造業採購經理人指數。2:00pm，日本公布7月工具機訂單。3:30pm，德國公布8月製造業採購經理人指數，料由49.1降至48.8；8月綜合採購經理人指數料由50.6降至50.2；8月服務業採購經理人指數料由50.6降至50.3。4:00pm，歐元區公布8月綜合採購經理人指數，料由50.9降至50.6；8月服務業採購經理人指數料由51降至50.8。4:30pm，香港公布7月綜合消費物價指數，年率升幅料由1.4%收窄至0.9%。同一時間，英國公布8月製造業採購經理人指數，料由48升至48.3；8月綜合採購經理人指數料由51.5升至51.6；8月服務業採購經理人指數料維持於51.8。



8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由195.3萬升至196萬；首次申請失業救濟金人數料由22.4萬升至22.5萬。9:45pm，美國公布8月製造業採購經理人指數，料由49.8降至49.7；8月綜合採購經理人指數料由55.1降至53.5；8月服務業採購經理人指數料由55.7降至54.2。10:00pm，美國公布7月成屋銷售，料由393萬降至392萬，月率跌幅料由2.7%收窄至0.3%；7月領先指標跌幅料由0.3%收窄至0.1%。同一時間，歐元區公布8月消費者信心指數，料維持於負14.7。



在本港，明日公布業績的公司有:東方海外國際(00316)、中國石油化工股份(00386)、華潤電力(00836)、快手-W(01024)、恒安國際(01044)、友邦保險(01299)、李寧(02331)、中國電力(02380)、嗶哩嗶哩-W(09626)、百度集團-SW(09888)等。(wa)