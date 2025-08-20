20/08/2025 16:17
【定期存款】三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘
《經濟通通訊社20日專訊》港元拆息持續升勢，部分本地銀行上調港元定存年息，以吸納資金。中銀香港上調6個月港元定存年息至1.5厘，起存額為50萬元，適用於客戶透過電話銀行或分行以新舊資金辦理，並上調3個月港元定存年息至0.8厘，起存額為100萬元，適用於特選「私人財富」新資金，客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。
滙豐上調3個月及6個月港元定存年息分別至0.7厘及1.4厘，起存額為1萬元，適用於尊尚/卓越理財客戶，透過手機Apps及個人網上理財辦理。
渣打香港上調3個月、6個月及12個月港元定存年息分別至1厘、1.7厘以及1.9厘，起存額為10萬元，適用於「優先私人理財」客戶，分行辦理。(bn)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
滙豐上調3個月及6個月港元定存年息分別至0.7厘及1.4厘，起存額為1萬元，適用於尊尚/卓越理財客戶，透過手機Apps及個人網上理財辦理。
渣打香港上調3個月、6個月及12個月港元定存年息分別至1厘、1.7厘以及1.9厘，起存額為10萬元，適用於「優先私人理財」客戶，分行辦理。(bn)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php