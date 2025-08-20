20/08/2025 11:28

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.78762 -10.631 一周 2.8 +13.881 兩周 2.87917 +20.524 一個月 2.85774 +28.357 兩個月 2.85554 +27.78 三個月 2.92595 +35.107 六個月 3 +30.155 一年 3.18405 +25.012

《經濟通通訊社20日專訊》港元拆息幾乎全線上升，而與樓按相關的一個月拆息連升6日，報2.85774厘，升28.357基點，是5月7日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.92595厘，升35.107基點，是5月7日後最高。隔夜息報2.78762厘，跌10.631基點；一周拆息升13.881基點，報2.8厘，兩周則升20.524基點，報2.87917厘。長息方面，六個月拆息升30.155基點，報3厘，一年期則升25.012基點，報3.18405厘。港元匯價今日在7.7985-7.8083之間上落，最新報7.8057。資料來源：香港銀行公會