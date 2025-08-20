20/08/2025 11:28
《港元利率》港元拆息普遍上升，一個月升穿2.85厘，連升6日
《經濟通通訊社20日專訊》港元拆息幾乎全線上升，而與樓按相關的一個月拆息連升6日，報2.85774厘，升28.357基點，是5月7日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.92595厘，升35.107基點，是5月7日後最高。
隔夜息報2.78762厘，跌10.631基點；一周拆息升13.881基點，報2.8厘，兩周則升20.524基點，報2.87917厘。長息方面，六個月拆息升30.155基點，報3厘，一年期則升25.012基點，報3.18405厘。
港元匯價今日在7.7985-7.8083之間上落，最新報7.8057。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.78762厘，跌10.631基點；一周拆息升13.881基點，報2.8厘，兩周則升20.524基點，報2.87917厘。長息方面，六個月拆息升30.155基點，報3厘，一年期則升25.012基點，報3.18405厘。
港元匯價今日在7.7985-7.8083之間上落，最新報7.8057。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.78762
|-10.631
|一周
|2.8
|+13.881
|兩周
|2.87917
|+20.524
|一個月
|2.85774
|+28.357
|兩個月
|2.85554
|+27.78
|三個月
|2.92595
|+35.107
|六個月
|3
|+30.155
|一年
|3.18405
|+25.012
資料來源：香港銀行公會