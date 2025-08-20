20/08/2025 17:26

《投資觀點》瀚亞：市場聚焦鮑威爾Jackson Hole講話

《環富通基金頻道20日專訊》保誠集團旗下投資機構瀚亞投資(Eastspring Investments)首席投資官Vis Nayar及首席經濟學家Ray Farris近日發表文章，探討市場對本周五（22日）於傑克遜霍爾年會(Jackson Hole)上聯儲局主席鮑威爾講話的預期，重點如下。



當前股市創年內新高，市場已預計(Pricing in)年底前聯儲將降息55個基點，短期內最大風險或來自超預期的採購經理指數(PMI)及較預期不那麼鴿派的鮑威爾。



該行認為，PMI需數月時間充分反映美國新貿易協議及公布關稅的影響。8月PMI或因貿易協議降低原先最壞情況的關稅水平並減少不確定性而有所上升。與此同時，美國PMI價格指數偏向上漲，而非美國地區的價格指數或將下降。



鮑威爾主席料繼續強調，9月聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策將取決於8月的就業及通脹數據。



*印度財政刺激*



繼標普將印度主權信用評級升至BBB後，莫迪政府提出簡化商品及服務稅(GST)，以抵消美國對印度經濟的關稅負面衝擊。擬議的GST簡化料將CPI通脹降低約0.6%，為印度儲備銀行降息提供支持。



該行預計印度與美國最終將達成降低關稅的貿易協議。若實現，GST簡化將對印度經濟產生刺激效果。



*中國政策謹慎*



中國方面，文章提到，政治局尚未公布任何有意義的新刺激措施，人民銀行第二季度貨幣政策報告也未如預期那般鴿派。新推出的「生育獎勵」及1%消費者債務補貼屬邊際調整，約值GDP的0.2%，不足以顯著推動增長。



相對而言，反內捲運動可能在初期略微拖累增長。這些因素使該行看到中國增長在未來數月放緩的風險，政府或於年後推出新措施回應。(hl)