直播中 : 開市Good Morning - 小米次季收入、經調整淨利創新高！📈泡泡瑪特上半年多賺4倍！💰拆解小鵬、藥明生物業績
25,021.33
-101.57
(-0.40%)
25,002
-118
(-0.47%)
低水19
8,970.90
-35.33
(-0.39%)
5,497.52
-44.51
(-0.80%)
502.21億
3,732.32
+5.03
(+0.135%)
4,228.54
+5.17
(+0.122%)
11,792.23
-29.40
(-0.249%)
2,314.31
+1.78
(+0.08%)
113,127.6200
+254.6700
(0.226%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0860
澳元最佳客戶買入價
5.0400
歐元最佳客戶買入價
9.0964
英鎊最佳客戶買入價
10.5350
日圓最佳客戶買入價
5.2991
16
八月
大館｜香港賽⾺會「冠軍⾺匹巡展」三匹香港冠軍⾺化⾝兩米⾼公仔迎接新⾺季 大館｜香港賽⾺會「冠軍⾺匹巡展」三匹香港冠軍⾺化⾝兩米⾼公仔迎接新⾺季
展覽 文化藝術
大館｜香港賽⾺會「冠軍⾺匹巡展」三匹香港冠軍⾺化⾝兩米⾼公仔迎接新⾺季
推介度：
16/08/2025 - 29/08/2025
免費
22
七月
灣仔香港藝術中心｜香港藝術中心動漫基地邁進20週年 「動漫藝術節2025」今日開鑼 呈獻全港首個以漫畫及插畫為主的藝博會 灣仔香港藝術中心｜香港藝術中心動漫基地邁進20週年 「動漫藝術節2025」今日開鑼 呈獻全港首個以漫畫及插畫為主的藝博會
大型盛事 節慶活動
灣仔香港藝術中心｜香港藝術中心動漫基地邁進20週年 「動漫藝術節2025」今日開鑼 呈獻全港首個以...
推介度：
22/07/2025 - 31/08/2025
免費
