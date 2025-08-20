20/08/2025 09:18
【聚焦人幣】人幣中間價貶25點子報7.1384，創逾一周新低
《經濟通通訊社20日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1384，較上個交易日跌25點子，兩連跌，創8月12日以來逾一周新低，較市場預測偏強擴至逾500點，上個交易日報7.1359。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1384
|+25.00
|1歐元/人民幣
|8.3243
|-184.00
|100日圓/人民幣
|4.8473
|+82.00
|1港元/人民幣
|0.9148
|+23.00
|1英鎊/人民幣
|9.6509
|-111.00
|1澳元/人民幣
|4.6145
|-317.00
|1紐元/人民幣
|4.2188
|-238.00
|1新加坡/人民幣
|5.5672
|-20.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8522
|-39.00
|1加元/人民幣
|5.1615
|-220.00
|1人民幣/林吉特
|0.5905
|+0.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2361
|+411.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4756
|+98.00
|1人民幣/韓元
|194.3300
|+54.00