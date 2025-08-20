20/08/2025 15:50

【ＡＩ】IDC：去年中國大模型開發平台市場規模達16.9億元

《經濟通通訊社20日專訊》IDC最新報告顯示，2024年中國大模型開發平台市場規模達16.9億元人民幣。央國企採購大模型平台開發各種辦公助手類提升生產力的應用，非央國企的行業企業使用大模型平台支持營銷、客服等場景，互聯網企業則傾向於在公有云的大模型平台上調用API來支持各種互娛類應用，這些AI應用的開發驅動了平台市場的增長。



位居市場格局前六的廠商為：百度智能雲、阿里雲、商湯科技、智譜AI、電信AI以及稀宇科技。此外，大力投入RAG技術並推進企業級智能體自優化的中數睿智、較早推出大模型平台的神州數碼、軟通動力等也是該領域值得關注的廠商。



報告數據顯示，2024年中國企業出海大模型平台市場規模達8.6億元人民幣，用戶主要在Azure上使用OpenAI GPT、在亞馬遜雲科技上使用Claude等。(wn)