恒生指數
25,110.39
-12.51
(-0.05%)
期指
低水2
25,108
-12
(-0.05%)
國企指數
8,998.73
-7.50
(-0.08%)
科技指數
5,530.84
-11.19
(-0.20%)
大市成交
2,016.10億
股票
1,827.87億
(90.664%)
窩輪
81.94億
(4.065%)
牛熊證
106.28億
(5.272%)
即時更新：20/08/2025 14:28
可賣空股票總成交
1,222.62億
主板賣空
169.91億
(13.897%)
半日數據，更新：20/08/2025 12:40
上証指數
成交：8,838.47億
3,754.67
+27.38
(+0.735%)
滬深300
4,255.94
+32.57
(+0.771%)
深証成指
11,880.70
+59.07
(+0.500%)
MSCI中國A50
2,332.27
+19.74
(+0.85%)
比特幣
資料由Binance提供
113,602.5200
+729.5700
(0.646%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0866
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0384
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0960
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5460
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3063
