20/08/2025 09:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶45點子，報7.1865

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1384，較上個交易日跌25點子，兩連跌，創8月12日以來逾一周新低，較市場預測偏強擴至逾500點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開45點子，報7.1865，上個交易日即期匯率收盤報7.1820。



隔夜美元震盪反彈，市場仍在等待鮑威爾在本周的杰克森霍爾全球央行年會上的講話，在此之前，人民幣匯率仍可能維持基本穩定，等待美元選擇方向。



美國財政部長貝森特周二（19日）在接受霍士新聞採訪時，就中國的貿易形勢表示：「我們對中國關稅現狀非常滿意」，並強調「如果沒壞，就別去修它。」中美本月12日宣布再度延長暫緩加徵關稅措施90天，貝森特稱11月之前將再度會談。



《人民日報》最新評論文章稱，當前中國宏觀政策工具箱依然充足，降準、降息等貨幣政策工具已留有充分調整餘地，財政赤字、專項債、特別國債等視情仍有進一步擴張空間。

(jq)